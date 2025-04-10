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وفد أميركي وروسي يبحثان إعادة العمل بسفارتي البلدين

أعضاء من الوفد الأميركي يغادرون القنصلية الروسية في إسطنبول
10 ابريل 2025 18:30

أجرى وفدان من روسيا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، محادثات في مدينة اسطنبول التركية بشأن استئناف عمل سفارتيهما في البلدين.
وغادر الوفد الأميركي برئاسة سوناتا كولتر نائبة مساعد وزير الخارجية، القنصلية العامة الروسية، وفق ما أفاد صحافيون كانوا موجودين خارج المبنى.
وذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية أن المحادثات استمرت لنحو ست ساعات.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في وقت سابق اليوم خلال إيجازه الصحافي اليومي، إن هذه المحادثات ستركز "حصرا على قضايا التسوية وتطبيع العلاقات الثنائية".
وأضاف أن "تسوية الوضع في أوكرانيا لن تُناقش خلال هذه المفاوضات".
وفي واشنطن، قالت تامي بروس الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، لصحافيين الثلاثاء، إن الجانبين "سيحاولان تحقيق تقدم بشأن تعزيز استقرار عمليات بعثاتنا الثنائية".
وأضافت "لا توجد قضايا سياسية أو أمنية على جدول الأعمال، كما أن أوكرانيا ليست على جدول الأعمال أيضا".
وترأس السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف وفد بلاده في اسطنبول.

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المصدر: وكالات
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