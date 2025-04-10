أميركا وروسيا تعلّقان على محادثاتها بشأن التطبيع الدبلوماسي

وصفت وزارة الخارجية الأميركية المحادثات التي جرت، اليوم الخميس، مع روسيا حول تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين بـ"البناءة".

وأضافت الوزارة أن وفدي البلدين، اللذين اجتمعا في مدينة إسطنبول في تركيا، عملا على التوصل إلى تفاهم لضمان استقرار العمل الدبلوماسي للبعثات.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان عقب المباحثات، أن الطرفين أنجزا رسميا اتفاقا بشأن حصول دبلوماسيي البلدين على الخدمات المصرفية، على رغم العقوبات الأميركية على روسيا.

بدورها، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة قوله، اليوم الخميس، إن المحادثات التي جرت بين موسكو وواشنطن في إسطنبول أتاحت الفرصة لإحراز تقدم فيما يتعلق بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف ألكسندر دارتشيف أن الجانبين شددا على أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة لتعزيز التواصل والعلاقات التجارية.