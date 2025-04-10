لبنان: ملتزمون بالإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة

بيروت (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، الالتزام بالإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير رجي أمس، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري وتباحث معه في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكد الوزير رجي «التزام الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المطلوبة، وحصر السلاح بيد الدولة، لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض».

وأكد أن «عودة العلاقات بين لبنان والسعودية إلى سابق عهدها وضع لبنان مجدداً في مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب».

بدوره، أكد السفير بخاري دعم المملكة الكامل لمسيرة الإصلاح في لبنان، التي يقودها رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس، توقيف عدد من المتورطين بتهريب أسلحة وذخائر من سوريا، وذلك بعد اشتباكات مع مهربين في خراج بلدة «عيحا مرج التوت» بمحافظة البقاع.

وقالت قيادة الجيش في بيان: «ضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة عيحا مرج التوت – راشيا شخصاً لإقدامه مع آخرين على تهريب أسلحة وذخائر من الداخل السوري، بعد إصابته جراء تبادل إطلاق النار مع الدورية».

وذكرت أنه «على أثر ذلك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم في البلدة، وأوقفت شخصين وضبطت أسلحة حربية وأعتدة عسكرية وكمية من الذخائر، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين».