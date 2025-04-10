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40 قتيلاً و146 جريحاً خلال 24 ساعة في غزة

فلسطينيون ينزحون من حي الشجاعية شرق غزة (أ ف ب)
11 ابريل 2025 02:03

غزة (وام)

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قتل 40 فلسطينياً وأصيب 146 آخرون في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدداً من الضحايا مازال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و886 قتيلاً و115 ألفاً و875 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت بأن «حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 1522 شهيداً و3834 إصابة».  
وأشارت إلى أنه «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم». 

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