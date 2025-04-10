ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو

باريس (وكالات)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو، فيما رحبت فلسطين بالموقف الفرنسي.

وخلال لقاء تليفزيوني، قال الرئيس الفرنسي: «علينا أن نتحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسنفعل ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا أفعل ذلك لإرضاء أحد، سأفعله لأنه سيكون مناسباً في وقت ما».

وأضاف: «ولأنني أيضاً أرغب في المشاركة في جهود جماعية تمكن المدافعين عن فلسطين من الاعتراف بإسرائيل بدورهم، وهو أمر لا يفعله الكثيرون منهم».

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن هذه الخطوة قد تتم خلال مؤتمر للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية، تُشارك فرنسا والسعودية في استضافته.

وقال ماكرون: «أريد التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولن أفعل ذلك لإرضاء هذا الشخص أو ذاك، بل لأنه سيكون عادلاً، ولأنني أريد المشاركة في ديناميكية».

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالموقف الفرنسي الذي عبر عنه ماكرون، واعتبرته، في بيان، أمس، «خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حل الدولتين وتحقيق السلام، في انسجام صريح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».