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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
11 ابريل 2025 02:03

رام الله (الاتحاد)

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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة أمس، من جهة باب المغاربة، بحماية من القوات الإسرائيلية، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.
في سياق آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية أمس، 15 فلسطينياً، بينهم صحفي وسيدة، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع اقتحام واسع لمخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، وإغلاق كافة مداخله.
وقالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، أمس، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 800 فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة خلال مارس المنصرم.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ«نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى». وذكر التقرير أنه خلال مارس الماضي تم تسجيل نحو 800 حالة اعتقال من الضفة، موضحاً أن بين المعتقلين 18 سيدة، و84 طفلاً، كما طالت عمليات التحقيق الميداني المتصاعدة مئات من الأشخاص.
إلى ذلك، نفّذت القوات الإسرائيلية أمس، عمليات هدم لمنازل وممتلكات الفلسطينيين، في مدينتيّ الخليل وطولكرم بالضفة الغربية.  
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن «قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل جنوب مدينة الخليل، وسط إطلاق نار وقنابل غاز باتجاه منازل الفلسطينيين، كما هدمت قوات الاحتلال منزلًا جنوب مدينة طولكرم، واعتدت على سكانه، في ظل اعتداءات الاحتلال المتواصلة على أراضي الفلسطينيين، بهدف توسيع المستوطنات».

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المستوطنون الإسرائيليون
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