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البرلمان العربي: القضية الفلسطينية تحظى بتأييد مطلق من «عدم الانحياز»

إحدى جلسات البرلمان العربي
11 ابريل 2025 02:03

طشقند (وام)

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أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية تحظى منذ نشأة حركة عدم الانحياز، بتأييد مطلق ومتواصل من أعضائها، انطلاقاً من إيمانهم الكامل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.
وطالب معاليه، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، بأن يكون لها موقف واضح وقوي إزاء حرب الإبادة الجماعية والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيره من أرضه التاريخية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي، أمام المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وتم خلاله إحياء الذكرى السبعين لمؤتمر «باندونج» الذي اعتمد المبادئ التأسيسية العشرة، التي شكَّلت منطلقاً رئيسياً لتأسيس حركة عدم الانحياز.

البرلمان العربي
القضية الفلسطينية
فلسطين
محمد اليماحي
رئيس البرلمان العربي
الشعب الفلسطيني
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