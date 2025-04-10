الخميس 10 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يدلي بتصريحات حول الرسوم الجمركية

سفينة محملة بالحاويات تصل إلى ميناء في ولاية نيوجيرسي الأميركية
10 ابريل 2025 22:38

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها على العديد من الدول.
وأكد ترامب أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنهاء مسألة الرسوم الجمركية المتبادلة.
وأدلى ترامب بهذه التعليقات خلال اجتماع مجلس الوزراء المفتوح للصحافة.
وبشأن الاتحاد الأوروبي، قال ترامب إن التكتل كان "ذكيا للغاية" بتجنبه فرض رسوم مضادة على الولايات المتحدة ردا على التعرفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي.
وأوضح ترامب "كانوا أذكياء للغاية. كانوا مستعدين لإعلان الرد ومن ثم سمعوا ما قمنا به حيال الصين وآخرين".
وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي، خلال الاجتماع، إن تسوية الاتفاقات مع الدول ستحقق مزيدا من الوضوح بشأن السياسة التجارية.
كان البيت الأبيض أعلن أن عشرات الدول اتصلت به من أجل بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقات بدلا من فرض رسوم جمركية على بضائع الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الاتفاق على إطلاق مفاوضات لعقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي
البيت الأبيض: اتفاقات تجارية جديدة على الطاولة
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الرسوم الجمركية
الصين
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف منصور إبراهيم ناصر العلوي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف منصور إبراهيم ناصر العلوي
اليوم 20:22
الذكاء الاصطناعي
الترفيه
معرض يتناول تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمعات
اليوم 23:26
مطار رونالد ريجان في واشنطن
الترفيه
تصادم بين طائرتين على المدرج
اليوم 23:06
حمدان بن مبارك: التأهل لمونديال الناشئين ميلاد «جيل جديد» من اللاعبين
الرياضة
حمدان بن مبارك: التأهل لمونديال الناشئين ميلاد «جيل جديد» من اللاعبين
اليوم 22:44
سفينة محملة بالحاويات تصل إلى ميناء في ولاية نيوجيرسي الأميركية
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريحات حول الرسوم الجمركية
اليوم 22:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©