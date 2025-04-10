ترامب يدلي بتصريحات حول الرسوم الجمركية

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها على العديد من الدول.

وأكد ترامب أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنهاء مسألة الرسوم الجمركية المتبادلة.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات خلال اجتماع مجلس الوزراء المفتوح للصحافة.

وبشأن الاتحاد الأوروبي، قال ترامب إن التكتل كان "ذكيا للغاية" بتجنبه فرض رسوم مضادة على الولايات المتحدة ردا على التعرفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي.

وأوضح ترامب "كانوا أذكياء للغاية. كانوا مستعدين لإعلان الرد ومن ثم سمعوا ما قمنا به حيال الصين وآخرين".

وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي، خلال الاجتماع، إن تسوية الاتفاقات مع الدول ستحقق مزيدا من الوضوح بشأن السياسة التجارية.

كان البيت الأبيض أعلن أن عشرات الدول اتصلت به من أجل بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقات بدلا من فرض رسوم جمركية على بضائع الولايات المتحدة.