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ترامب يشيد بموقف الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية

ترامب يشيد بموقف الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية
11 ابريل 2025 10:19

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس بقرار الاتحاد الأوروبي بعدم الانتقام بعد فرض رسوم على الفور، واصفاً إياه بأنه "ذكي للغاية".

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وذكر ترامب في اجتماع وزاري: "أعتقد أنهم أذكياء للغاية".

ولدى سؤاله عما إذا كان ينظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره كياناً واحداً أو دولاً منفردة أثناء المفاوضات، قال الرئيس "إننا ننظر إليه كتكتل واحد".

وعلق ترامب أول أمس الأربعاء رسوماً خاصة على معظم الدول، باستثناء الصين، لمدة 90 يوماً.

وعلق الاتحاد الأوروبي، في رد فعل، الإجراءات المضادة التي وافق عليها بالفعل لحوالي ثلاثة شهور.

وفي وقت سابق، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بإعلان ترامب تعليق الرسوم بشكل مؤقت. وقالت فون دير لاين: "إنها خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي". وأضافت "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بإجراء مفاوضات بناءة مع الولايات المتحدة، بهدف تحقيق تجارة سلسة ومتبادلة المنفعة".

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
أوروبا
الرسوم الجمركية
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