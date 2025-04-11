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الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية

الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية
11 ابريل 2025 12:47

 أعلنت الصين رفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 84% إلى 125% اعتبارا من غد السبت.
وأعلنت الصين الأربعاء أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34% كما كان مقرراً، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ على عشرات الشركاء التجاريين الأربعاء، وتبلغ نسبتها 104% على واردات المنتجات الصينية.
وعارضت بكين باستمرار رفع الرسوم الجمركية وقالت الأربعاء إنها ستتخذ خطوات "حازمة وقوية" لحماية مصالحها.

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المصدر: وكالات
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