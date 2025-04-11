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الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد سلامة جديدة لألعاب الأطفال

الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد سلامة جديدة لألعاب الأطفال
11 ابريل 2025 13:43

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونوابه، إلى اتفاق مبدئي بشأن تطبيق قواعد أكثر صرامة لسلامة لعب الأطفال، تهدف إلى تحسين حماية الأطفال من مخاطر الكيماويات المضرة والأسواق الإلكترونية.
ومن السمات الأساسية للاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس الخميس، إدخال جواز سفر رقمي للمنتجات، وهو مطلوب لكل الألعاب التي تباع داخل الاتحاد الأوروبي.
وسوف يقدم جواز السفر معلومات تحذيرية وأخرى عن السلامة، يمكن الوصول إليها بآليات مثل رموز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) مما يسمح للمستهلكين وسلطات الجمارك التحقق من الامتثال على نحو أسهل.
 وتهدف القواعد الجديدة أيضاً إلى حظر استخدام مواد ضارة معينة، بما في ذلك السلفونات المشبعة بالفلور ألكيل (بي إف إيه إس) التي يمكن أن تتراكم في البيئة وفي جسم الإنسان.
ولن يسمح باستخدام مواد بيوسيد إلا في الألعاب المخصّصة للاستخدام الخارجي. وسوف يستلزم الصفقة موافقة رسمية من جانب كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.

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