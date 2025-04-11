الكرملين يعلن وصول المبعوث الأميركي إلى روسيا

أعلن الكرملين الجمعة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصل إلى روسيا، وفق ما أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية، في ظل تقارب بين واشنطن وموسكو.ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: «نعم، أؤكد أنه (ويتكوف) وصل إلى روسيا» مضيفاً أن موسكو «ستعلن» لاحقا إذا كان سيُعقد اجتماع بين الاثنين.

وعقد ويتكوف اجتماعَين سابقَين مع بوتين في روسيا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ويضغط ترامب من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا، لكنه أعرب أخيراً عن استيائه من الرئيسين الروسي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي اللذين يعرقلان اتفاقات سلام محتملة.

وأشاد ويتكوف، وهو حليف قديم لترامب وعمل مع الرئيس الأميركي في مجال العقارات، ببوتين في مقابلة بعد لقائهما في مارس للمرة الثانية. وقال ويتكوف إن بوتين كان «زعيماً عظيماً».