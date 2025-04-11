الجمعة 11 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين يعلن وصول المبعوث الأميركي إلى روسيا

الكرملين يعلن وصول المبعوث الأميركي إلى روسيا
11 ابريل 2025 16:04

أعلن الكرملين الجمعة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصل إلى روسيا، وفق ما أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية، في ظل تقارب بين واشنطن وموسكو.ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: «نعم، أؤكد أنه (ويتكوف) وصل إلى روسيا» مضيفاً أن موسكو «ستعلن» لاحقا إذا كان سيُعقد اجتماع بين الاثنين.
وعقد ويتكوف اجتماعَين سابقَين مع بوتين في روسيا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويضغط ترامب من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا، لكنه أعرب أخيراً عن استيائه من الرئيسين الروسي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي اللذين يعرقلان اتفاقات سلام محتملة.
وأشاد ويتكوف، وهو حليف قديم لترامب وعمل مع الرئيس الأميركي في مجال العقارات، ببوتين في مقابلة بعد لقائهما في مارس للمرة الثانية. وقال ويتكوف إن بوتين كان «زعيماً عظيماً».

أخبار ذات صلة
ترامب يخضع لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية
أميركا: شكراً الإمارات
المصدر: آ ف ب
روسيا
أميركا
الكرملين
آخر الأخبار
ثقب أسود يعود من سباته الطويل
الترفيه
ثقب أسود يعود من سباته الطويل
اليوم 16:11
ترامب يخضع لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية
الأخبار العالمية
ترامب يخضع لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية
اليوم 16:06
الكرملين يعلن وصول المبعوث الأميركي إلى روسيا
الأخبار العالمية
الكرملين يعلن وصول المبعوث الأميركي إلى روسيا
اليوم 16:04
«عمومية» الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور غداً
الرياضة
«عمومية» الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور غداً
اليوم 15:46
«الإمارات للدرّاجات» يتصدر التصنيف العام في «بتزوليا باسك كونتري»
الرياضة
«الإمارات للدرّاجات» يتصدر التصنيف العام في «بتزوليا باسك كونتري»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©