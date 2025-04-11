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إطلاق منصة إلكترونية لبيانات الكوارث الطبيعية في ألمانيا

إطلاق منصة إلكترونية لبيانات الكوارث الطبيعية في ألمانيا
11 ابريل 2025 18:46

 يمكن للألمان الذين يبحثون عن معلومات أو نصائح عن الظروف الجوية السيئة أو أي كوارث طبيعية أخرى أن يلجأوا إلى موقع إلكتروني مركزي جديد.
وقال فولكر فيسينج وزير الرقمنة الألماني اليوم الجمعة إن منصة الكوارث الطبيعية ستساعد المواطنين على إجابة أسئلة عاجلة مثل "هل منزلي أو المكان الذي أتواجد به في خطر؟".
وأشار فيسينج لدى إطلاق المنصة في مدينة أوفنباخ "إن هذا يجعل الحياة في ألمانيا أكثر أمانا". وقالت سارا جونس التي ترأس هيئة الأرصاد الألمانية إن الموقع يجمع تحذيرات حالية وتحليلات علمية وتوقعات بطريقة مفهومة. وتحتوي المنصة الإلكترونية على معلومات بالألمانية والإنجليزية للاستعداد للأخطار الوشيكة مثل الفيضانات أو البرد القارس ونصائح في حالة تضرر المواطنين من الطقس السيئ.
يشار إلى أن ألمانيا لديها نظام تحذيرات على مستوى البلاد يتم من خلاله إرسال رسائل إلى الهواتف المحمولة في حالات الطوارئ الوشيكة. 

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المصدر: د ب أ
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