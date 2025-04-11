الجمعة 11 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البنتاجون يقيل مسؤولة القاعدة الأميركية في غرينلاند

البنتاجون يقيل مسؤولة القاعدة الأميركية في غرينلاند
11 ابريل 2025 19:11

أقال البنتاجون مسؤولة القاعدة الأميركية الوحيدة في غرينلاند بسبب انتقادها سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الجزيرة الشاسعة التابعة للدنمارك، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون أميركيون.
وجاء في بيان صادر عن قوة الفضاء الأميركية "يجب على القادة الالتزام بأعلى معايير السلوك، ولا سيما في ما يتعلق بالحياد في أداء واجباتهم".
وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل عبر منصة إكس إن "الأفعال التي تهدف إلى تقويض سلسلة القيادة أو تقويض برنامج الرئيس ترامب لن يتم التسامح معها في وزارة الدفاع".
وبحسب الموقع الإلكتروني "ميليتاري. كوم"، نأت سوزانا مايرز بنفسها عن الانتقادات التي وجهها نائب الرئيس جاي دي فانس خلال زيارته إلى القاعدة في 28 مارس.
وكان فانس قد انتقد سياسة الدنمارك في غرينلاند، واتهمها بإهمال أمن إقليمها المتمتع بالحكم الذاتي.
وجاءت زيارة نائب الرئيس الأميركي في وضع متوتر مع إعلان ترامب مراراً رغبته في ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.
وقالت مايرز في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جميع عناصر القاعدة المدنيين والعسكريين "لا أدعي أنني أفهم السياسة الحالية، لكن ما أعرفه هو أن مخاوف الإدارة الأميركية التي ناقشها نائب الرئيس فانس الجمعة لا تعكس مخاوف قاعدة بيتوفالك الجوية"، وفق ما نقل موقع "ميليتاري. كوم".

أخبار ذات صلة
ترامب يخضع لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية
الكرملين يعلن وصول المبعوث الأميركي إلى روسيا
المصدر: آ ف ب
أميركا
جرينلاند
البنتاجون
آخر الأخبار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي
الأخبار العالمية
بوتين يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تسوية في أوكرانيا
اليوم 19:35
انطلاقة قوية لمنافسات «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو في لندن
الرياضة
انطلاقة قوية لمنافسات «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو في لندن
اليوم 19:30
افتتاح مكتب تمثيلي لمنطقة عجمان الحرة في تركيا
اقتصاد
افتتاح مكتب تمثيلي لمنطقة عجمان الحرة في تركيا
اليوم 19:24
«مالية عجمان» تنظّم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة
اقتصاد
«مالية عجمان» تنظّم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة
اليوم 19:22
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©