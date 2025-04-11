البنتاجون يقيل مسؤولة القاعدة الأميركية في غرينلاند

أقال البنتاجون مسؤولة القاعدة الأميركية الوحيدة في غرينلاند بسبب انتقادها سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الجزيرة الشاسعة التابعة للدنمارك، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون أميركيون.

وجاء في بيان صادر عن قوة الفضاء الأميركية "يجب على القادة الالتزام بأعلى معايير السلوك، ولا سيما في ما يتعلق بالحياد في أداء واجباتهم".

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل عبر منصة إكس إن "الأفعال التي تهدف إلى تقويض سلسلة القيادة أو تقويض برنامج الرئيس ترامب لن يتم التسامح معها في وزارة الدفاع".

وبحسب الموقع الإلكتروني "ميليتاري. كوم"، نأت سوزانا مايرز بنفسها عن الانتقادات التي وجهها نائب الرئيس جاي دي فانس خلال زيارته إلى القاعدة في 28 مارس.

وكان فانس قد انتقد سياسة الدنمارك في غرينلاند، واتهمها بإهمال أمن إقليمها المتمتع بالحكم الذاتي.

وجاءت زيارة نائب الرئيس الأميركي في وضع متوتر مع إعلان ترامب مراراً رغبته في ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

وقالت مايرز في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جميع عناصر القاعدة المدنيين والعسكريين "لا أدعي أنني أفهم السياسة الحالية، لكن ما أعرفه هو أن مخاوف الإدارة الأميركية التي ناقشها نائب الرئيس فانس الجمعة لا تعكس مخاوف قاعدة بيتوفالك الجوية"، وفق ما نقل موقع "ميليتاري. كوم".