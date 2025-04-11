زيلينسكي يوجه طلبات إلى حلفاء بلاده الغربيين

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، من حلفائه الغربيين تزويد بلاده بأنظمة إضافية للدفاع الجوي من طراز "باتريوت" أميركية الصنع.

في رسالة مصورة إلى وزراء الدفاع والقادة العسكريين في مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا المجتمعين في بروكسل، قال زيلينسكي "أطلب منكم التركيز في المقام الأول على دفاع أوكرانيا الجوي. نحتاج إلى ذلك كثيرا. عشرة أنظمة باتريوت".

ويجتمع وزراء الدفاع في الدول الحليفة لأوكرانيا لدراسة مواصلة تقديم الأسلحة والدعم العسكري لأوكرانيا.

كذلك، دعا الرئيس الأوكراني الغرب إلى المضي قدما في إنشاء قوة عسكرية تنشر في بلاده في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف "نحن بحاجة إلى تحديد تفاصيل واضحة في ما يتعلق بحجم هذه الوحدة الأمنية في أوكرانيا وبنيتها ونشرها ولوجستياتها ودعمها ومعداتها وتسليحها".

كانت روسيا قد رفضت هذا المقترح في أوائل مارس الماضي، قائلة إنه "ليس من الممكن التوصل إلى أي تسوية" في ما يتصل بنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا.