مقتل 100 شخص جراء أمطار غزيرة في الهند ونيبال

نيودلهي (وكالات)

قال مسؤولون ووسائل إعلام إن ما يقرب من 100 شخص لقوا حتفهم منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الهند ونيبال، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول المزيد من الأمطار غير الموسمية على المنطقة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، قد رفعت مستوى التحذير من مخاطر متعددة في البلاد، إذ تشهد الأجزاء الغربية موجة حارة، بينما تهب عواصف رعدية في المنطقة الشرقية والوسطى.

وقال مسؤول في إدارة مواجهة الكوارث في ولاية بيهار بشرق الهند، إن 64 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار منذ الأربعاء الماضي، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 20 شخصاً لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند.