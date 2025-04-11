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الصين: لا رابح في الحرب التجارية ومعاداة العالم ستؤدي للعزلة الذاتية

الصين: لا رابح في الحرب التجارية ومعاداة العالم ستؤدي للعزلة الذاتية
12 ابريل 2025 01:36

بكين (وكالات)

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صعدت الصين الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أمس، برفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%، وذلك بعدما أكد البيت الأبيض أن معدل الرسوم الأميركية على الصين سيبلغ 145%.
وقالت الصين إن الرسوم الجمركية الجديدة على أميركا ستدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل، وأكدت أنها لن تلتفت إلى أي زيادات إضافية في الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية.
وقالت وزارة المالية الصينية في بيانٍ لها: «نظراً لعدم وجود أي احتمال حالياً لقبول السوق للسلع الأميركية المصدَّرة إلى الصين في ظل مستويات الرسوم الجمركية الحالية، فإنه في حال واصلت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على السلع الصينية المصدرة إليها، فإن الجانب الصيني لن يعير ذلك أي اهتمام».
وفي أول تعليق علني له على تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده «ليست خائفة»، مشدداً على أن المواجهات التجارية لا تخدم أي طرف، وتؤدي إلى نتائج سلبية على الصعيد العالمي.
قال شي، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين، أمس، وفقاً لما نقلته هيئة البث الحكومية الصينية «CCTV»: «لا يوجد رابح في الحرب التجارية، ومعاداة العالم لن تؤدي إلا إلى العزلة الذاتية». 

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