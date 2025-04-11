أميركا تعلن تخفيضا كبيرا في إنفاق وزارة الدفاع

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن البنتاغون سيخفض من إنفاقه "غير الضروري" بمقدار 5,1 مليار دولار.

وقال هيغسيث، في مقطع فيديو نشر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سنوقع في هذه الأثناء مذكرة تأمر بإنهاء عقود مع وزارة الدفاع بقيمة 5,1 مليار دولار".

يندرج هذا الإعلان ضمن برنامج اتحادي ضخم لخفض الميزانية، بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تتضمن النفقات المعنية 500 مليون دولار أميركي من المنح المخصصة لجامعة نورث وسترن وجامعة كورنيل.

كانت رئاسة جامعة كورنيل أعلنت، في بيان الثلاثاء، أنها تلقت 75 أمرا بوقف العمل من وزارة الدفاع بشأن أبحاث "مهمة للغاية بالنسبة للدفاع الوطني والأمن السيبراني والصحة في الولايات المتحدة".

وتتعلق إحدى المنح المذكورة بأبحاث السرطان، وفقا للبيان.

وأشار بيت هيغسيث إلى وقف أحد عشر عقدا تتعلق بكوفيد-19 و"أنشطة غير أساسية" أخرى.

وأوضح "نحن بحاجة إلى هذه الأموال من أجل تحسين الرعاية الصحية لمقاتلينا وعائلاتهم، بدلا من دفع 500 دولار في الساعة للمستشارين".

تبلغ ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لعام 2025 نحو 850 مليار دولار أميركي.

وفي فبراير الماضي، أمر وزير الدفاع في مذكرة، اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، بوضع تدابير ترمي إلى خفض ميزانية وزارته بنسبة 8% سنويا.