البرلمان العربي يدعو دول العالم للإيفاء بالتزاماتها تجاه «الأونروا»

القاهرة (الاتحاد)

أكد البرلمان العربي دعمه لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بكل قوة، مشدداً على ضرورة أن تفي جميع دول العالم بالتزاماتها تجاه «الأونروا» لكي تستمر في القيام بدورها الإنساني النبيل تجاه الشعب الفلسطيني.

واتفق رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي خلال لقائه مع مديرة «الأونروا» بالعاصمة الأوزبكية طشقند مارتا لورينز، على هامش المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، على تنظيم فعالية مشتركة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي من أجل بحث السبل التي يمكن من خلالها للبرلمانيين أن يقدموا الدعم والمساندة لعمل «الأونروا».

وأشارت مديرة «الأونروا» إلى التحديات التي تواجهها خاصة بعد قرار إسرائيل بتجميد عمل الوكالة، مؤكدة أنه على الرغم من أن عمل «الأونروا» في الوقت الحالي لا يلبي الحد الأدنى من الخدمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، إلا أنه ما يزال يمثل مصدر حياة للكثير من الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاستمرار عمل الوكالة، متطلعة إلى دعم البرلمانيين حول العالم.