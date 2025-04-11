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«الصليب الأحمر»: الوضع في غزة «جحيم على الأرض»

صبي يجلس على أنقاض مبنى مدمر في حي الشجاعية بمدينة غزة (أ ف ب)
12 ابريل 2025 01:36

غزة (الاتحاد)

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وصفت ميريانا سبولياريتش إيجر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه «جحيم على الأرض»، وحذرت من أن الإمدادات في المستشفى الميداني التابع للجنة ستنفد خلال أسبوعين.
وقالت من مقر اللجنة في جنيف: «نجد الآن أنفسنا في موقف يتوجب عليِّ أن أصفه بأنه جحيم على الأرض، لا يمكن للسكان الحصول على الماء ولا الكهرباء ولا الغذاء في الكثير من المناطق».
ولم تدخل أي إمدادات إنسانية لقطاع غزة منذ أن منعت إسرائيل دخول الشاحنات في الثاني من مارس.
وقالت سبولياريتش، إن الإمدادات قلت بدرجة خطرة.
وأضافت «لستة أسابيع لم يدخل أي شيء ولذلك خلال أسبوعين ستنفد الإمدادات التي نحتاجها لإبقاء عمل المستشفى». كما أبدت رئيسة الصليب الأحمر قلقها بشأن سلامة العمليات الإنسانية.
وقالت سبولياريتش «تحرك السكان أمر بالغ الخطورة لكن الأمر خطر بشكل خاص بالنسبة لعملنا».

الصليب الأحمر
غزة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
فلسطين
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الحرب في غزة
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