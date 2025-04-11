أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة في شرق وجنوب غزة

غزة (الاتحاد)

أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، الفلسطينيين في بلدات خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بإخلاء منازلهم فوراً قبل مهاجمتها بقوة.

ووجه متحدث الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في خربة خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة، وقال إن «الجيش الإسرائيلي بدأ هجوماً قوياً في المنطقة»، وأنذر الفلسطينيين بـ«الإخلاء فوراً إلى المآوي المعروفة في مدينة خان يونس»، علماً أنه لا يوجد أي أماكن للإيواء في أي من مناطق قطاع غزة كما يدعي الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق أمس، أنذر الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل مهاجمتها.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي إنه «يوجه إنذاراً عاجلاً وتحذيراً خطيراً إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، التركمان، توسعة نفوذ، الزيتون الشرقي، النور، والتفاح».

ومنذ بداية الحرب ضد قطاع غزة، أجبر الجيش الإسرائيلي أهالي المناطق التي يتوغل بها على إخلائها، عبر إرسال إنذارات يتبعها مباشرة غارات عنيفة للضغط على السكان وإجبارهم على النزوح.

ومؤخراً، أصدر الجيش الإسرائيلي عدداً من أوامر الإخلاء القسري في مناطق بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا شمالاً، إضافة إلى مدينة رفح بأكملها، ومناطق بمدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أنذر الفلسطينيين بمناطق وأحياء شرق مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل الهجوم عليها، وهي منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة والتركمان والزيتون الشرقي.

وتلاها أوامر إخلاء لمناطق أكثر عمقاً داخل مدينة غزة، لا سيما أحياء تل الهوى والزيتون وغزة القديمة.

وأعلنت وكالة «الأونروا»، أمس، أنها تقدر نزوح 400 ألف شخص في قطاع غزة منذ استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب في 18 مارس الماضي.

وقالت «الأونروا» في منشور على منصة «إكس»: «تشير التقديرات إلى نزوح ما يقرب من 400 ألف شخص في غزة عقب انهيار وقف إطلاق النار».

وأشارت إلى أن «الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون أطول فترة انقطاع للمساعدات والإمدادات التجارية منذ بداية الحرب».

وأعلنت السلطات الصحية في غزة أمس، مقتل 26 فلسطينياً وإصابة 106 آخرين من جراء غارات شنتها القوات الإسرائيلية على منازل بمناطق متفرقة من القطاع في محافظات القطاع.

وقالت السلطات في تصريح صحفي إن «26 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية من بينهم 6 شهداء تم انتشالهم من تحت أنقاض منازل مهدمة سابقاً».

وأضافت أن عدد الجرحى خلال الفترة نفسها بلغ 106 فلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء.