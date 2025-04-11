البنك الأوروبي يرهن دعم لبنان بإنجاز الإصلاحات المطلوبة

بيروت (الاتحاد)

أبدى وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت أمس، استعداد البنك لدعم لبنان فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واستقبل سلام في السرايا الحكومي، وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأبدى الوفد استعداد البنك لدعم لبنان ومساعدته، فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشدد سلام على أن «الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية».

وفي سياق آخر، استجوب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار أمس، مسؤولين أمنيين سابقين مدعى عليهما، وفق ما أفاد مصدر قضائي، للمرة الأولى منذ توليه مهامه قبل أكثر من 4 سنوات.

واستأنف البيطار مطلع العام الحالي تحقيقاته في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

وأفاد المصدر القضائي بأن «البيطار استجوب في مكتبه في قصر العدل في بيروت المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، في جلسة استغرقت ساعتين ونصف الساعة، والمدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا لنحو ساعتين».