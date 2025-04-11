الجمعة 11 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحصبة تنتشر في 25 ولاية أميركية

امراة تتلقى لقاح الحصبة في ولاية يوتا الأميركية
11 ابريل 2025 22:19

أبلغت إدارة الصحة في ولاية تكساس الأميركية عن 541 إصابة بالحصبة في الولاية اليوم الجمعة، بزيادة 36 حالة عن إحصائها السابق في الثامن من أبريل، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة تفشيا للمرض الذي يصيب الأطفال وانتشر في 25 ولاية.
وأعلنت إدارة خدمات الصحة في تكساس أن عدد الحالات في مقاطعة "جاينز"، وهي مركز تفشي المرض، ارتفع إلى 355، في زيادة عن 328 يوم الثلاثاء.
وتوفي طفلان، لم يحصلا على التطعيم من المرض، ولم يكونا يعانيان من أي مشكلات صحية كامنة، بسبب الحصبة في تكساس الأسبوع الماضي، أحدهما فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات.
وأبلغت ولاية نيو مكسيكو عن حالتين إضافيتين منذ آخر تحديث لها يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات في الولاية إلى 58.
كما أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن إجمالي 712 إصابة بالحصبة على مستوى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام في 25 ولاية.

أخبار ذات صلة
تصعيد جديد للرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن
الاتحاد الأوروبية يحذّر من تداعيات الرسوم الجمركية
المصدر: وكالات
الحصبة
الولايات المتحدة
تفشي
آخر الأخبار
رافينيا يقترب من «القياسية التاريخية» في «أبطال أوروبا»
الرياضة
رافينيا يقترب من «القياسية التاريخية» في «أبطال أوروبا»
اليوم 22:21
امراة تتلقى لقاح الحصبة في ولاية يوتا الأميركية
الأخبار العالمية
الحصبة تنتشر في 25 ولاية أميركية
اليوم 22:19
دبا يقتنص «الوصافة» في «دوري الأولى»
الرياضة
دبا يقتنص «الوصافة» في «دوري الأولى»
اليوم 22:17
فريق طلابي إماراتي يتألق في نهائيات «Tech4Good 2024» بالصين
الترفيه
فريق طلابي إماراتي يتألق في نهائيات «Tech4Good 2024» بالصين
اليوم 22:07
أكثر من 52 فعالية تجمع مبدعي الإمارات والمغرب في «الرباط الدولي للكتاب»
التعليم والمعرفة
أكثر من 52 فعالية تجمع مبدعي الإمارات والمغرب في «الرباط الدولي للكتاب»
اليوم 21:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©