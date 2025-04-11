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ترامب "متفائل" باتفاق مع الصين ويتمسك بالرسوم الجمركية

ميناء في هونغ كونغ لشحن الحاويات إلى الولايات المتحدة
11 ابريل 2025 22:38

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب "متفائل" بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، رغم تمسك أكبر اقتصادين في العالم بتبادل فرض رسوم جمركية.
وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية للصحافيين "لقد أوضح الرئيس أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين"، مضيفة "إنه متفائل".
لكنها أردفت "إذا استمرت الصين في الرد، فلن يكون ذلك في صالحها".
وأكدت المتحدثة أن الرسوم على بضائع الصين ستظل عند مستوى 145%.
كانت الصين أعلنت، في وقت سابق اليوم، رفع رسومها الجمركية على المنتجات الأميركية إلى نسبة 125%، في تصعيد جديد لأزمة التعرفات الضريبية مع الولايات المتحدة.

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المصدر: وكالات
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