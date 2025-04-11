السبت 12 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اللقاء بين بوتين ومبعوث ترامب استمر ساعات

بوتين يصافح ويتكوف مبعوث ترامب
11 ابريل 2025 23:40

أعلنت وكالت أنباء روسية رسمية، مساء اليوم الجمعة، انتهاء اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفقا لوكالة "ريا نوفوستي" الحكومية، استمرت المحادثات، التي عقدت في مدينة سان بطرسبرغ، أربع ساعات وثلاثين دقيقة.
وأفاد مراسل صحيفة "إزفيستيا"، على تطبيق تلغرام، بأن الوفدين غادرا المكتبة الرئاسية حيث عقد الاجتماع.
وقال الكرملين، في بيان مقتضب، إن "الرئيس الروسي التقى ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف أن "الاجتماع ركز على جوانب التسوية في أوكرانيا".
كان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قد صرح، في وقت سابق، بأنه لا يتوقع أي "اختراقات" دبلوماسية من هذا اللقاء، وهو الثالث بين بوتين وويتكوف منذ فبراير الماضي.
تجري إدارة ترامب، التي تريد إنهاء الأزمة في أوكرانيا بسرعة، محادثات منفصلة مع الروس والأوكرانيين منذ عدة أسابيع. ولكن هذه المناقشات لم تسفر، حتى الآن، عن وقف شامل لإطلاق النار.
في وقت سابق الجمعة، التقى ويتكوف في سان بطرسبرغ مع كبير المفاوضين الاقتصاديين في الكرملين كيريل دميترييف الذي زار واشنطن في مطلع أبريل الجاري في أول زيارة لمسؤول روسي كبير إلى الولايات المتحدة منذ أن بدء الأزمة في أوكرانيا في فبراير 2022.
يأتي لقاء بوتين وويتكوف، الجمعة، بعدما دعا ترامب، روسيا إلى "التحرك" للتقدم نحو تسوية للأزمة  في أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يوجه طلبات إلى حلفاء بلاده الغربيين
بوتين يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تسوية في أوكرانيا
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
ستيف ويتكوف
الأزمة الأوكرانية
المبعوث الأميركي
آخر الأخبار
سيف بن زايد: فوز الإمارات برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في «الإنتربول»
علوم الدار
سيف بن زايد: فوز الإمارات برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في «الإنتربول»
12 ابريل 2025
وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور
الترفيه
أميركا تَعد بكشف أسباب التوحد خلال أشهر
12 ابريل 2025
مارك كارني رئيس وزراء كندا يصل إلى مكان اجتماع وزاري بشأن الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وكندا تجريان محادثات تجارية قريبا
اليوم 23:56
بوتين يصافح ويتكوف مبعوث ترامب
الأخبار العالمية
اللقاء بين بوتين ومبعوث ترامب استمر ساعات
اليوم 23:40
شباب الأهلي ينجو من فخ كلباء في «الدقيقة 100»
الرياضة
شباب الأهلي ينجو من فخ كلباء في «الدقيقة 100»
اليوم 22:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©