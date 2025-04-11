اللقاء بين بوتين ومبعوث ترامب استمر ساعات

أعلنت وكالت أنباء روسية رسمية، مساء اليوم الجمعة، انتهاء اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفقا لوكالة "ريا نوفوستي" الحكومية، استمرت المحادثات، التي عقدت في مدينة سان بطرسبرغ، أربع ساعات وثلاثين دقيقة.

وأفاد مراسل صحيفة "إزفيستيا"، على تطبيق تلغرام، بأن الوفدين غادرا المكتبة الرئاسية حيث عقد الاجتماع.

وقال الكرملين، في بيان مقتضب، إن "الرئيس الروسي التقى ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف أن "الاجتماع ركز على جوانب التسوية في أوكرانيا".

كان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قد صرح، في وقت سابق، بأنه لا يتوقع أي "اختراقات" دبلوماسية من هذا اللقاء، وهو الثالث بين بوتين وويتكوف منذ فبراير الماضي.

تجري إدارة ترامب، التي تريد إنهاء الأزمة في أوكرانيا بسرعة، محادثات منفصلة مع الروس والأوكرانيين منذ عدة أسابيع. ولكن هذه المناقشات لم تسفر، حتى الآن، عن وقف شامل لإطلاق النار.

في وقت سابق الجمعة، التقى ويتكوف في سان بطرسبرغ مع كبير المفاوضين الاقتصاديين في الكرملين كيريل دميترييف الذي زار واشنطن في مطلع أبريل الجاري في أول زيارة لمسؤول روسي كبير إلى الولايات المتحدة منذ أن بدء الأزمة في أوكرانيا في فبراير 2022.

يأتي لقاء بوتين وويتكوف، الجمعة، بعدما دعا ترامب، روسيا إلى "التحرك" للتقدم نحو تسوية للأزمة في أوكرانيا.