الولايات المتحدة وكندا تجريان محادثات تجارية قريبا

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري جديد في مطلع مايو المقبل لتجنب تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة.

جاء الإعلان في أوتاوا بعد أن أوقف كارني حملته للانتخابات، المقررة في 28 أبريل الجاري، للقاء أعضاء مجلس الوزراء المعنيين بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

في مكالمته الهاتفية الوحيدة مع ترامب منذ توليه منصب رئيس الوزراء في 14 مارس الماضي، اتفق كارني والرئيس الأميركي على مناقشة العلاقات التجارية المستقبلية بعد الانتخابات.

وأكد رئيس الوزراء الكندي، اليوم الجمعة، أن المحادثات ستبدأ خلال أسابيع.

وقال إنه يعمل على ضمان أن تكون الحكومة الكندية المقبلة "في أفضل وضع ممكن للمفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي كما اتفقنا أنا والرئيس، ستبدأ اعتبارا من مطلع مايو".

وحذّر كارني من أن الخلاف التجاري يؤدي إلى "تشديد الظروف المالية، وعلامات أولية على تباطؤ الاقتصاد العالمي" وله تأثيرات سلبية "على سوق العمل الكندية".

تخضع الصادرات الكندية في قطاع السيارات والصلب والألمنيوم وسلع أخرى حاليا لرسوم جمركية أميركية. وقد تم تخفيض ساعات عمل آلاف العمال الكنديين في قطاع السيارات.

وردت كندا، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بفرض رسوم على منتجات أميركية محددة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب كارني الليبرالي في طريقه للفوز في الانتخابات المقبلة.