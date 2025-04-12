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الكونجرس يواجه ساعة ترامب

الكونجرس يواجه ساعة ترامب
12 ابريل 2025 09:33

 طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونجرس أمس الجمعة جعل التوقيت الصيفي دائما وإلغاء تغيير التوقيت مرتين سنويا.
جاءت تصريحات ترامب بعد يوم من عقد المشرعين أول جلسة استماع منذ أكثر من ثلاث سنوات حول الجدل المستمر بشأن ما إذا كان ينبغي جعل التوقيت الصيفي دائما أم الإبقاء على التوقيت العادي طوال العام.
وقال ترامب "يتعين على مجلسي النواب والشيوخ العمل بجد من أجل المزيد من ضوء النهار في نهاية المطاف".
وصوت مجلس الشيوخ بالإجماع في مارس 2022 لجعل التوقيت الصيفي دائما لكن هذه الجهود توقفت في مجلس النواب الذي لم يتطرق إلى هذه المسألة أبدا.
وقال ترامب الشهر الماضي إنه لا يوجد توافق ومن غير المرجح اتخاذ أي إجراء.
وقال تيد كروز رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ "هناك قضايا حقيقية ومعقدة للغاية وحجج متعارضة من كلا الجانبين". "هناك إجماع كبير على تثبيت الساعة لكن السؤال هو أين يجب تثبيتها؟"
يقول البعض إن الكونجرس قد يتيح للولايات اختيار التوقيت الذي ترغب في الاستمرار عليه، لكن آخرين يخشون من أن يؤدي ذلك إلى فوضى.
ويقول مؤيدو إلغاء التوقيت الصيفي إن تغيير الساعة مرتين سنويا يسبب اضطرابات في النوم ومشاكل صحية وزيادة في حوادث السيارات.
وتم استخدام التوقيت الصيفي طوال العام خلال الحرب العالمية الثانية وأُعيد تطبيقه في عام 1973 في محاولة لتقليل استهلاك الطاقة بسبب حظر النفط لكنه لم يحظ بشعبية وتم إلغاؤه بعد عام.

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