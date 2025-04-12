إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب الطقس شمال الصين

أدت رياح قوية هبت على بكين ومناطق في شمال الصين السبت إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق معالم سياحية وتعليق رحلات قطار على ما أفادت مصادر رسمية.

والرياح القوية مصدرها خصوصا دوامة تشكلت فوق منغوليا تتجه شرقاً وجنوباً وهي تهب على شمال الصين منذ الجمعة ويتوقع أن تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع بحسب مصلحة الأحوال الجوية الصينية.

وقالت المصلحة في بيان "يتوقع أن تهب أقوى الرياح خلال النهار في 12 أبريل مع تسجيل بعض محطات الرصد رياحا تقترب سرعتها أو تتجاوز المستويات القياسية للفترة نفسها منذ 1951".

وأصدرت بكين أول تحذير برتقالي وهو ثاني أكبر تحذير من رياح عاتية، في غضون عقد من الزمن، خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وألغيت 413 رحلة جوية صباح السبت من مطار العاصمة الدولي على ما أفاد التلفزيون العام "سي سي تي في".

وعلقت خدمات القطار بما يشمل القطار المباشر إلى المطار بحسب المصدر نفسه.

وقد اقتلعت الرياح حوالي 300 شجرة في العاصمة الصينية والحقت أضراراً في 19 سيارة بحسب التلفزيون العام الذي أشار إلى عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن في بكين.



