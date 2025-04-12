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قتلى جراء عواصف رعدية في الهند والنيبال

قتلى جراء عواصف رعدية في الهند والنيبال
12 ابريل 2025 11:55

قتل ما لا يقل عن 69 شخصا خلال الأسبوع الحالي في عواصف رعدية هبت على ولاية بهار في شرق الهند وفي النيبال المجاورة على ما أفاد مسؤولون السبت.
وفيما تؤدي الفيضانات المباغتة والصواعق إلى مقتل آلاف الأشخاص سنويا، يحذر علماء من أن الاحترار المناخي العالمي يتسبب بسلسلة من الظواهر الجوية القصوى.
وقالت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بهار السبت إن ما لا يقل عن 61 شخصا قضوا جراء عواصف رعدية والصواعق يومي الخميس والجمعة.
وقتل ثمانية أشخاص في النيبال المجاورة على ما أفاد مسؤولون في إدارة الكوارث وكالة فرانس برس موضحين انهم قضوا "في ضربات صواعق" يومي الأربعاء والخميس.
وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على ولاية بهار السبت.
والعام الماضي حذر خبراء من أن التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع مقلق في الصواعق القاتلة في الهند وقد تسببت بمقتل نحو 1900 شخص في أكثر الدول تعدادا للسكان في العالم.
وتسببت الصواعق بمقتل 101309 أشخاص بين العامين 1967 و2020 مع ارتفاع حاد بين العامين 2010 و2020 بحسب فريق من الباحثين بقيادة جامعة فاكير موهان في ولاية أوديشا في شرق البلاد.

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المصدر: آ ف ب
الهند
نيبال
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