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ترامب يعهد للجيش بحماية الحدود

ترامب يعهد للجيش بحماية الحدود
12 ابريل 2025 14:00

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيها بتوسيع سيطرة الجيش على الأراضي الاتحادية القريبة من الحدود الأميركية مع المكسيك، في مسعى لتعزيز جهوده لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.
وفي مذكرة نشرت مساء أمس الجمعة، أمر ترامب العديد من وزراء الحكومة إعطاء وزارة الدفاع ولاية قضائية على الأراضي الاتحادية على طول الحدود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وجاء في التوجيه أن القرار يفتح الباب "لتمكين الأنشطة العسكرية الموجهة في المذكرة من الحدوث في منشأة عسكرية"، على طول الحدود.
وخول ترامب الجيش بتنفيذ مهام "تشمل إقامة حواجز حدودية ونصب معدات الكشف والمراقبة" وتصنيف المناطق على أنها "مناطق دفاع وطني".
وتصاعدت جهود ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين منذ عودته للبيت الأبيض قبل نحو ثلاثة أشهر، فيما يتطلع للوفاء بتعهدات حملته الانتخابية باتخاذ حملة إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.

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