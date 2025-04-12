تايوان تجري أول محادثات تتعلق بالرسوم الجمركية مع أميركا

أعلنت الحكومة التايوانية، السبت، أنها أجرت مباحثات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، متوقعةً المزيد من المحادثات لبناء علاقات تجارية «قوية ومستقرة».

وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي، الجمعة، إن الجزيرة على «قائمة التفاوض الأولى للحكومة الأميركية»، وسط مساعيه لحماية مُصدّريها من رسوم جمركية بنسبة 32%.

أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم على العديد من الشركاء التجاريين، بمن فيهم تايوان، لمدة ثلاثة أشهر، بعد خسارة الأسواق العالمية تريليونات الدولارات.

وأبقى ترامب على تعرفة بنسبة 10% على معظم الدول، لكنه تراجع عن خطط فرض إجراءات أكثر صرامة على دول أخرى، باستثناء الصين.

وأعلن مكتب المفاوضات التجارية التايواني في بيان أن مسؤوليه عقدوا مؤتمراً عبر الفيديو، الجمعة، مع «مسؤولين أميركيين معنيين» لم يحدد هويتهم.

وأضاف البيان أن الجانبين «تبادلا وجهات النظر حول الرسوم الجمركية المتبادلة بين تايوان والولايات المتحدة والحواجز التجارية غير الجمركية، وعدد من القضايا الاقتصادية والتجارية الأخرى، بما فيها ضوابط التصدير».

وتابع أن «الجانبين يتطلعان إلى متابعة المفاوضات... في المستقبل القريب، وبناء علاقة اقتصادية وتجارية قوية ومستقرة بشكل مشترك».