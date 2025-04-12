السبت 12 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تايوان تجري أول محادثات تتعلق بالرسوم الجمركية مع أميركا

تايوان تجري أول محادثات تتعلق بالرسوم الجمركية مع أميركا
12 ابريل 2025 16:08

 أعلنت الحكومة التايوانية، السبت، أنها أجرت مباحثات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، متوقعةً المزيد من المحادثات لبناء علاقات تجارية «قوية ومستقرة».
وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي، الجمعة، إن الجزيرة على «قائمة التفاوض الأولى للحكومة الأميركية»، وسط مساعيه لحماية مُصدّريها من رسوم جمركية بنسبة 32%.
أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم على العديد من الشركاء التجاريين، بمن فيهم تايوان، لمدة ثلاثة أشهر، بعد خسارة الأسواق العالمية تريليونات الدولارات.
وأبقى ترامب على تعرفة بنسبة 10% على معظم الدول، لكنه تراجع عن خطط فرض إجراءات أكثر صرامة على دول أخرى، باستثناء الصين.
وأعلن مكتب المفاوضات التجارية التايواني في بيان أن مسؤوليه عقدوا مؤتمراً عبر الفيديو، الجمعة، مع «مسؤولين أميركيين معنيين» لم يحدد هويتهم.
وأضاف البيان أن الجانبين «تبادلا وجهات النظر حول الرسوم الجمركية المتبادلة بين تايوان والولايات المتحدة والحواجز التجارية غير الجمركية، وعدد من القضايا الاقتصادية والتجارية الأخرى، بما فيها ضوابط التصدير».
وتابع أن «الجانبين يتطلعان إلى متابعة المفاوضات... في المستقبل القريب، وبناء علاقة اقتصادية وتجارية قوية ومستقرة بشكل مشترك».

 

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب تايوان
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تايوان
المصدر: آ ف ب
تايوان
آخر الأخبار
الإمارات تحتضن تصفيات آسيا والشرق الأوسط للبريدج
الرياضة
الإمارات تحتضن تصفيات آسيا والشرق الأوسط للبريدج
اليوم 18:00
علاج هشاشة الركبة باستخدام الخلايا الجذعية في أبوظبي
علوم الدار
علاج هشاشة الركبة باستخدام الخلايا الجذعية في أبوظبي
اليوم 17:52
وزير الخارجية الروسي لافروف يلتقي نظيره التركي فيدان
الأخبار العالمية
لافروف يبحث في تركيا جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية
اليوم 17:39
غريب «البطل» والكربي «الوصيف» في انطلاقة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
الرياضة
غريب «البطل» والكربي «الوصيف» في انطلاقة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
اليوم 17:30
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظِّم مؤتمر «المواطنة والهُوية وقيم العيش المشترك»
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظِّم مؤتمر «المواطنة والهُوية وقيم العيش المشترك»
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©