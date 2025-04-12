السبت 12 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء محادثات بين أميركا وأوكرانيا بشأن المعادن النادرة

خبراء يتفقدون منجما لليثيوم في أوكرانيا
12 ابريل 2025 16:57

قال مصدر مطلع إن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين عقدوا اجتماعات، الجمعة، حول مقترح أميركي للوصول إلى ثروات أوكرانيا من المعادن النادرة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية هذه المناقشات، ووصفها بأنها "فنية بطبيعتها".
وتطلب أحدث مسودة للاتفاق حصول الولايات المتحدة على مزايا الوصول للثروات المعدنية في أوكرانيا.
وأضاف المصدر أن الحكومة الأوكرانية عينت شركة المحاماة "هوجان لوفيلز" مستشارا خارجيا بشأن اتفاق المعادن.
وأوضح زيلينسكي، يوم الأربعاء، أن اتفاق المعادن يجب أن يكون مربحا لكلا البلدين وأن يصمم بطريقة تساعد في تحديث أوكرانيا.
وقالت مصادر متعددة مطلعة إن كبار المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء دينيس شميهال ووزير المالية سيرهي مارتشينكو، سيتوجهون إلى واشنطن في غضون أسبوعين لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما في ذلك اجتماع وزاري يركز على أوكرانيا في 25 أبريل الجاري.

أخبار ذات صلة
روسيا: ترامب يفهم صراع أوكرانيا أكثر من أي زعيم أوروبي
روسيا: استعادة الثقة مع أميركا ستتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة
المصدر: رويترز
المعادن النادرة
الولايات المتحدة
أوكرانيا
آخر الأخبار
الإمارات تحتضن تصفيات آسيا والشرق الأوسط للبريدج
الرياضة
الإمارات تحتضن تصفيات آسيا والشرق الأوسط للبريدج
اليوم 18:00
علاج هشاشة الركبة باستخدام الخلايا الجذعية في أبوظبي
علوم الدار
علاج هشاشة الركبة باستخدام الخلايا الجذعية في أبوظبي
اليوم 17:52
وزير الخارجية الروسي لافروف يلتقي نظيره التركي فيدان
الأخبار العالمية
لافروف يبحث في تركيا جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية
اليوم 17:39
غريب «البطل» والكربي «الوصيف» في انطلاقة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
الرياضة
غريب «البطل» والكربي «الوصيف» في انطلاقة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
اليوم 17:30
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظِّم مؤتمر «المواطنة والهُوية وقيم العيش المشترك»
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظِّم مؤتمر «المواطنة والهُوية وقيم العيش المشترك»
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©