بدء محادثات بين أميركا وأوكرانيا بشأن المعادن النادرة

قال مصدر مطلع إن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين عقدوا اجتماعات، الجمعة، حول مقترح أميركي للوصول إلى ثروات أوكرانيا من المعادن النادرة.

وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية هذه المناقشات، ووصفها بأنها "فنية بطبيعتها".

وتطلب أحدث مسودة للاتفاق حصول الولايات المتحدة على مزايا الوصول للثروات المعدنية في أوكرانيا.

وأضاف المصدر أن الحكومة الأوكرانية عينت شركة المحاماة "هوجان لوفيلز" مستشارا خارجيا بشأن اتفاق المعادن.

وأوضح زيلينسكي، يوم الأربعاء، أن اتفاق المعادن يجب أن يكون مربحا لكلا البلدين وأن يصمم بطريقة تساعد في تحديث أوكرانيا.

وقالت مصادر متعددة مطلعة إن كبار المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء دينيس شميهال ووزير المالية سيرهي مارتشينكو، سيتوجهون إلى واشنطن في غضون أسبوعين لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما في ذلك اجتماع وزاري يركز على أوكرانيا في 25 أبريل الجاري.