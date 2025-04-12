الرئيس اللبناني يحذّر من وجود سلاح خارج إطار الدولة

حذّر الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، من أن أي سلاح خارج إطار الدولة "يعرّض مصلحة لبنان إلى الخطر".

وقال عون، في خطاب من بعبدا بمناسبة مرور 50 عاما على اندلاع الحرب الأهلية في لبنان "طالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه أن يُعرّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعا: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية".

ودعا الرئيس عون، في خطابه إلى الحوار، مضيفا "كلّما استقوى أحد بالخارج ضد شريكه في الوطن، يكون قد خسر... وخسر الوطن".

وقال "مهما بلغت كلفة التسوية الداخلية بيننا، تبقى أقل بكثير علينا جميعا وعلى لبنان من أي ثمن ندفعه للخارج... لا ملاذ لنا إلا الدولة اللبنانية".