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«سنتكوم»: مزاعم «الحوثيين» بضرب حاملة «ترومان» ادعاءات فارغة

بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
13 ابريل 2025 01:02

عدن (الاتحاد)

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نفى الجيش الأميركي، أمس، مزاعم جماعة «الحوثي» المتكررة باستهداف حاملة الطائرات «هاري إس ترومان» في البحر الأحمر، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية التي تقوم بها حاملة الطائرات ضد الجماعة دون توقف.
وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان نُشر على منصة «إكس»: «تواصل مجموعة حاملة الطائرات (هاري إس ترومان) عملياتها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ضد الحوثيين، رغم ادعاءاتهم باستهدافها».
ووصفت «سنتكوم» مزاعم «الحوثيين» حول قيامهم بضرب حاملة «ترومان» بأنها «ادعاءات فارغة». 
 وبثت القيادة المركزية الأميركية لقطات مصورة تُظهر عمليات ليلية تُجرى على ظهر حاملة الطائرات أثناء إقلاع المقاتلات الجوية لتنفيذ ضربات على مواقع «حوثية» في اليمن.

الجيش الأميركي
اليمن
الحوثيين
الحوثي
البحر الأحمر
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