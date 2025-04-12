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واشنطن تستثني الحواسيب والهواتف من الرسوم الجمركية الإضافية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام، أمس، على متن طائرة الرئاسة (رويترز)
13 ابريل 2025 01:02

واشنطن (وكالات) 

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أعلنت الولايات المتحدة إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها مؤخراً، مما يقلل التكلفة وتأثيرها على المستهلكين الأميركيين.
وتغطي الإعفاءات، التي نشرت فجر أمس، في إشعار صادر عن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركية، سلعاً إلكترونية مختلفة، من بينها الحواسيب والهواتف الذكية ومكونات إلكترونية تدخل الولايات المتحدة من الصين، والتي تخضع حالياً لتعريفة جمركية إضافية بنسبة 145 في المئة. وإضافة إلى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ذكر مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركية الأقراص الصلبة والآلات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والشاشات المسطحة، قائلاً إنها ستكون معفاة من الرسوم الجمركية «التبادلية».   أما أشباه الموصلات فهي معفاة أصلاً من هذه التعريفة، وكذلك من الرسم الإضافي البالغ 10 في المئة، والذي يسري على معظم شركاء واشنطن التجاريين. وتضيق الإعفاءات نطاق الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10%، والتي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.
استهدف ترامب الصين بشكل خاص عبر «التعريفات الجمركية المتبادلة» التي تهدف إلى معالجة ممارسات تعتبرها واشنطن غير عادلة، وكان آخر التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب تلك البالغة نسبتها 125 في المئة على السلع من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وتضاف تلك الرسوم إلى ضريبة سابقة بنسبة 20% فرضها ترامب بسبب الدور الذي يفترضه للصين في سلاسل توريد عقار الفنتانيل، فضلاً عن رسوم جمركية أخرى قائمة من عهد الإدارات السابقة، ما يرفع النسبة الكاملة إلى 145 بالمئة على الأقل بالنسبة للعديد من المنتجات. وقد يساهم هذا الإجراء، أي استثناء أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، في انخفاض أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية الشهيرة التي لا تصنع في الولايات المتحدة، ومن شأنه أيضاً أن يفيد شركات التكنولوجيا الكبرى. ويذكر أن العديد من المنتجات المعفاة من التعريفات الجمركية، ومن بينها محركات الأقراص الصلبة ومعالجات الكمبيوتر، لا يتم تصنيعها أصلاً في الولايات المتحدة.
وقال ترامب في وقت سابق إنه سينظر في إعفاء بعض الشركات من الرسوم الجمركية الجديدة، والتي أشار إلى أنها تمثل وسيلة لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وإن رجح الخبراء أن يستغرق تعزيز التصنيع المحلي سنواتٍ ممتدةً.
وفي سياق متصل، قال دان إيفز، المحلل الاقتصادي في شركة «ويدبوش سيكيورتيز»، ضمن مذكرة بحثية حول أثر الرسوم الجمركية الإضافية: إن الخطوة الأخيرة متمثلة في استثناء بعض السلع الإلكترونية من الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة، تزيح سحابة سوداء ضخمة تخيم في الوقت الحالي على قطاع التقنيات الجديدة وتخفف الضغوط التي تواجه شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

الولايات المتحدة
الهواتف الذكية
أجهزة الكومبيوتر
الرسوم الجمركية
دونالد ترامب
أميركا
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