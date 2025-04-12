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مصر تؤكد ضرورة البدء في إعادة الإعمار

دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
13 ابريل 2025 01:02

القاهرة (وكالات)

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ذكرت الرئاسة المصرية، أمس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد، خلال اجتماع مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في القاهرة، على ضرورة بدء عملية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وصولاً إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي في بيان، إن السيسي استعرض، خلال الاجتماع، الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
وأضاف المتحدث «تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهالي القطاع، وصولاً إلى حل شامل ودائم يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لحدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والأمن والاستقرار في المنطقة».
وبحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون الدفاعي، من خلال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة التي تفرض التنسيق الوثيق مع الدول الشقيقة والصديقة.

مصر
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قطاع غزة
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