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اليابان: نأمل أن يسهم "إكسبو الدولي" في استعادة وحدة العالم

من حفل افتتاح "إكسبو الدولي 2025" في أوساكا
13 ابريل 2025 00:00

انطلقت، اليوم السبت، في اليابان فعاليات معرض إكسبو 2025 العالمي في أوساكا بحضور الإمبراطور الياباني ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو، على أن تفتح أبواب المعرض أمام الزائرين غدا الأحد.

  • الإمبراطور ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو يحضران حفل افتتاح
    الإمبراطور ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو يحضران حفل افتتاح "إكسبو الدولي"
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وعبر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، خلال كلمته في حفل افتتاح المعرض، عن أمله في أن يسهم هذا الحدث في استعادة وحدة العالم في ظل ما يعيشه من صراعات وحروب تجارية.

  • رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يلقي كلمة في حفل الافتتاح
    رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يلقي كلمة في حفل الافتتاح

وقال إيشيبا "العالم، بعد تجاوزه جائحة فيروس كورونا، يواجه اليوم تهديدا بمجموعة من الانقسامات. وفي مثل هذا الوقت، من المهم جدا أن يجتمع الناس من مختلف أنحاء العالم هنا لمناقشة موضوع الحياة واستكشاف أحدث التقنيات والأفكار والثقافات المتنوعة."
ويقام المعرض في جزيرة يوميشيما الاصطناعية، ويحيط به "جراند رينج"، وهو بناء خشبي يبلغ طوله كيلومترين وارتفاعه 20 مترا، ويقول المنظمون إنه الأكبر في العالم.
ويرمز هذا البناء المهيب إلى المفهوم الشامل للمعرض، التنوع والوحدة.
على مدى ستة أشهر، حتى 13 أكتوبر المقبل، ستقدم أكثر من 160 دولة ومنطقة ومنظمة دولية أفكارها في أجنحتها حول الموضوع الرئيسي "تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا".
يتوقع المنظمون أن يصل عدد الزائرين إلى 28 مليون زائر، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الاهتمام بين السكان اليابانيين كان حتى الآن أقل بكثير من المتوقع.
وكانت أوساكا قد استضافت المعرض آخر مرة في عام 1970، عندما زاره أكثر من 64 مليون زائر.

المصدر: د ب أ
معرض إكسبو الدولي
اليابان
أوساكا
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