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قتلى بانفجار لغم بحافلة في نيجيريا

عناصر من الجيش النيجيري (أرشيفية)
13 ابريل 2025 00:54

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 21 آخرون، السبت، في انفجار لغم أرضي بحافلة في بورنو في شمال شرق نيجيريا، وفق حاكم الولاية.
وقال باباغانا أومارا زولوم إن لغما أرضيا زرعه عناصر جماعة "بوكو حرام" الإرهابية  على الطريق السريع البالغ طوله مئة كلم والذي يربط بين عاصمة الولاية مايدوغوري وبلدة "دامبوا" انفجر لدى مرور الحافلة.
وأضاف حاكم الولاية أن الطريق السريع "دامبوا-مايدوغوري" كان يشهد فترة هدوء بعد سلسلة انفجارات لألغام أرضية استهدفت مركبات في العام الماضي.
وكانت القوات، التي تقاتل الإرهابيين، قد أغلقت الطريق لمدة شهر لأسباب أمنية.
وأشار زولوم إلى أن المتطرفين تمكّنوا من "زرع عبوة ناسفة بسبب انعدام حركة المركبات على طول الطريق".
وأضاف "سنضمن استمرار حركة السير من مايدوغوري إلى دامبوا".

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