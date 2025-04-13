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زلزال قوي يضرب سواحل ميانمار

زلزال
13 ابريل 2025 08:21

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الساحل الجنوبي لميانمار، ما أثار حالة من القلق بين السكان، خاصة في المناطق التي لا تزال تتعافى من آثار الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد مؤخرا.وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا تحت سطح الأرض، مشيرا إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة.وتأتي هذه الهزة الأرضية في وقت حرج، حيث تتواصل جهود الإنقاذ وإعادة الإعمار في ولايات مثل ماندالاي وساغينغ، وسط تحديات كبيرة تواجهها فرق الإغاثة، لا سيما بسبب الأمطار الموسمية التي تعرقل عمليات الإنقاذ وتوصيل المساعدات.وأكدت منظمات إنسانية أن الأوضاع في المناطق المنكوبة ما تزال حرجة، مع استمرار معاناة آلاف النازحين من نقص حاد في الغذاء والمأوى.وشهدت ميانمار أواخر شهر مارس الماضي زلزالا مدمرا بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب مناطق وسط وشمال البلاد، بما في ذلك ولايتي ماندالاي وساغينغ، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات.

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المصدر: وكالات
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