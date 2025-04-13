الأحد 13 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحطم طائرة بولاية نيويورك الأميركية

تحطم طائرة (أرشيفية)
13 ابريل 2025 08:47

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، اليوم الأحد، تحطم طائرة خفيفة على متنها ستة أشخاص في ولاية نيويورك الأميركية.

وقالت في بيان لها: "تحطمت طائرة ميتسوبيشي إم-يو 2 بي، في حقل قرب مدينة كوباك، نيويورك، حوالي الساعة 12:15 ظهرًا بالتوقيت المحلي​​​، وكانت متجهة إلى مطار مقاطعة كولومبيا في هدسون، نيويورك، وعلى متنها ستة أشخاص".

أخبار ذات صلة
ترامب: محادثات أوكرانيا تسير على ما يرام
واشنطن تستثني الحواسيب والهواتف من الرسوم الجمركية الإضافية

بدورها، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن سلطات الطيران والشرطة المحلية نفسها، أن شخصًا واحدًا على الأقل لقي حتفه في الحادث.

 

وخلال الأسبوع الماضي، وقعت عدة حوادث جوية في الولايات المتحدة مثل تحطم مروحية في نهر هدسون قرب نيويورك، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وتحطم طائرة سيسنا 310 في فلوريدا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

المصدر: وكالات
نيويورك
الولايات المتحدة
تحطم طائرة
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا إلى الجمهور
12 ابريل 2025
ترامب: محادثات أوكرانيا تسير على ما يرام
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات أوكرانيا تسير على ما يرام
اليوم 10:05
موسكو(أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 09:27
إصابة القندوسي بكسر في الساق
الرياضة
إصابة القندوسي بكسر في الساق
اليوم 09:26
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب طاجيكستان
اليوم 09:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©