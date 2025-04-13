رئيس الوزراء الياباني يتعهد بمواصلة المفاوضات مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية

تعهد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، بإقناع الولايات المتحدة بأن الإجراءات الخاصة بالرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخرا، لن تكون في صالح صناعتها، رغم أن المفاوضات ستستغرق بعض الوقت. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، بأن إيشيبا التقى اليوم الأحد، برجال أعمال يديرون شركات لتصنيع الدراجات النارية وقطع الغيار في مدينة كوبي بغرب اليابان، واستمع إليهم وهم يصفون تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على إنتاجهم. وأوضح أن حكومته تدعو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى التراجع عن إجراءات الرسوم الجمركية، إلا أن المفاوضات ستستغرق بعض الوقت. وأشار إلى أن اليابان لطالما كانت أكبر مستثمر عالمي في الولايات المتحدة، وقد وفرت فرص عمل هناك أكثر من أي دولة أخرى. ووعد بأن تواصل اليابان التفاوض من أجل إقناع الإدارة الأميركية بأن الإجراءات الجمركية غير مناسبة للبلاد تماما من أجل تعزيز صناعتها.