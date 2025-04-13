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باكستان تحذر من "موجة حر"

موضوعية
13 ابريل 2025 13:24

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان، اليوم الأحد، من ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء البلاد التي تتعرض لـ "موجة حارة"، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية. وأفادت الصحيفة اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن يشهد جنوب البنجاب درجات حرارة أعلى من معدلها الطبيعي بما يتراوح بين 6 و8 درجات مئوية، خلال الفترة من اليوم وحتى 18 من أبريل الجاري، مع احتمال وصول درجات الحرارة في مدن مثل باهاوالبور ورحيم يار خان وباهاولناجار، إلى 45 درجة مئوية. ومن المتوقع حدوث ارتفاع مماثل في درجات الحرارة بإسلام آباد ووسط وأعلى البنجاب وخيبر باختونخوا وكشمير وجيلجيت بالتستان، حيث سترتفع درجات الحرارة بما يتراوح بين 4 و6 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي، خلال الفترة بين يومي الاثنين والجمعة. ومن المحتمل أن تتسبب الحرارة الشديدة في هبوب عواصف ترابية ورياح عاتية.

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المصدر: وكالات
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