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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب أفغانستان وطاجيكستان

زلزال
13 ابريل 2025 15:10

ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 1ر6 درجة ضرب منطقة الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان اليوم الأحد. وطبقا للتقارير، فإن الزلزال وقع في الساعة الثامنة و54 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات. وحددت بعض المصادر مركزه قرب ولاية بدخشان الأفغانية، إلا أن إحداثياته الدقيقة لا تزال غير واضحة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد. وشعر السكان بالزلزال في مناطق مختلفة، بما في ذلك مدينة فايز آباد، عاصمة ولاية بدخشان، ودوشنبه، عاصمة طاجيكستان.
وتشير تقارير أولية أيضاً إلى أن السكان شعروا بالهزة الأرضية أيضاً في أجزاء من أوزبكستان وشمال باكستان، على الرغم من أن شدتها في تلك المناطق كانت خفيفة نسبيا. ولم ترد تقارير رسمية عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية كبيرة حتى الآن. وفي طاجيكستان، لم تسجل السلطات المحلية أي أضرار كبيرة حتى الآن لكن المراقبة مستمرة في المناطق الجبلية.

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المصدر: وكالات
زلزال
أفغانستان
طاجيكستان
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