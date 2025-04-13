ارتفاع عدد قتلى القصف على سومي في أوكرانيا

ارتفعت حصيلة قتلى القصف على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا إلى 31 قتيلا وحوالى مئة جريح، وفقا لما أفادت به السلطات اليوم الأحد.

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بحلول الساعة 13,40 (10,40 ت غ) قتل 31 شخصا بينهم طفلان"، مشيرة إلى "إصابة 84 بجروح بينهم عشرة أطفال".

وذكرت الأجهزة أن عمليات الإغاثة تتواصل.

كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 21 شخصا في القصف.

وأعلنت روسيا، الخميس، السيطرة على بلدة في منطقة سومي.

ووافقت أوكرانيا وروسيا على وقف الضربات على منشآت الطاقة الشهر الماضي لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بمخالفة هذا الاتفاق.