الأحد 13 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين توجه نداء إلى أميركا بشأن الرسوم الجمركية

حاويات تنقل بضايع من الصين إلى الولايات المتحدة
13 ابريل 2025 16:45

دعت الصين، اليوم الأحد، الولايات المتحدة إلى "إلغاء" الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة الجمعة إعفاء السلع المتعلقة بالتكنولوجيا المتطورة منها.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان "نحث الولايات المتحدة على (...) اتخاذ خطوة كبيرة لتصحيح أخطائها وإلغاء الممارسة الخاطئة المتمثلة في فرض رسوم جمركية متبادلة بشكل كامل، والعودة إلى المسار الصحيح من الاحترام المتبادل".
وقالت الوزارة إن بكين تقيم تأثير قرار الإدارة الأميركية منح استثناءات للأجهزة الإلكترونية التي يأتي معظمها من الصين من الرسوم الجمركية ووصفت القرار بأنه مجرد "خطوة صغيرة".
وقررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من واردات الإلكترونيات التي يأتي معظمها من الصين.
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على المنتجات الصينية بنسبة بلغت 145%، مستثنيا بعض السلع.
وردت الصين برفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 84% إلى 125% اعتبارا من أمس السبت.
وأعلنت الصين الأربعاء أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34% كما كان مقرراً.

أخبار ذات صلة
الرئيس الصيني يبدأ جولة آسيوية
الكرملين: العلاقات مع أميركا تتقدم بشكل جيد
المصدر: وكالات
الصين
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
ماينمار تحتفل بمهرجان الماء وسط دمار الزلزال
الأخبار العالمية
ماينمار تحتفل بمهرجان الماء وسط دمار الزلزال
اليوم 19:18
الشارقة وشباب الأهلي يفوزان بكأس الاتحاد للكاراتيه
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي يفوزان بكأس الاتحاد للكاراتيه
اليوم 19:12
ختام رائع لبطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
ختام رائع لبطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 19:10
«الألعاب الجامعية» تصل إلى محطة «مربع الذهب»
الرياضة
«الألعاب الجامعية» تصل إلى محطة «مربع الذهب»
اليوم 18:41
خورفكان بطل كأس اللجنة البارالمبية لألعاب القوى
الرياضة
خورفكان بطل كأس اللجنة البارالمبية لألعاب القوى
اليوم 18:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©