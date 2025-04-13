أطباء ترامب يكشفون نتائج فحوصه الطبية

كشف أطباء البيت الأبيض، اليوم الأحد، الحالة الصحية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن خضع لفحوص طبية الجمعة.

وقال شون باربيلا طبيب الرئيس الأميركي إن الرئيس في "صحة ممتازة" بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.

وجاء في رسالة صادرة عن أطباء الرئاسة، وزعها البيت الأبيض "يظهر الرئيس ترامب صحة إدراكية وجسدية ممتازة وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد".

وأكد الرئيس الأميركي، الجمعة، أنه يشعر بأنه في صحة "جيدة جدا" بعد خضوعه لفحص طبي سنوي.

وقال ترامب للصحافيين، على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان"، "عموما شعرت بأنني في حالة جيدة جدا".

وإضافة إلى فحوص القلب، قال ترامب "خضعت لاختبار إدراكي. لا أعرف ماذا أقول لكم سوى أنني أجبت على كل الأسئلة بشكل صحيح".

وترامب، البالغ 78 عاما، هو الرئيس الأكبر سنا لدى الانتخاب من بين الرؤساء الأميركيين كافة.

وأجرى الرئيس الأميركي الفحوص الطبية في مستشفى "والتر ريد" في ضواحي العاصمة واشنطن.

وكان ترامب كتب، على منصّته تروث سوشل الاثنين "لم أشعر يوما بأنني أفضل حالا، مع ذلك، يجب القيام بذلك!".