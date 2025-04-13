الأحد 13 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماينمار تحتفل بمهرجان الماء وسط دمار الزلزال

ماينمار تحتفل بمهرجان الماء وسط دمار الزلزال
13 ابريل 2025 19:18

احتفل آلاف الأشخاص في ماينمار، اليوم الأحد، ببدء مهرجان عيد المياه، وسط الدمار الناجم عن زلزال أواخر مارس الماضي الذي لقي فيه أكثر من 3600 شخص حتفهم.
ويتميز عيد رأس السنة في ماينمار، المعروف باسم "ثينغيان"، بطقوس الرش التي ترمز إلى التطهير والتجديد.

لكن الأجواء ليست أجواء عيد في ماندالاي التي دمرها زلزال بقوة 7,7 درجات على مقياس ريختر في 28 مارس. فبعد أسبوعين على الكارثة، لا يزال مئات ينامون في خيام بالقرب من مبانٍ منهارة وفنادق مدمرة ومتاجر تحولت ركاما.

ويتعين على العديد منهم انتظار دورهم للحصول على مياه الشرب. كذلك يخشون أن تقضي الأمطار الغزيرة التي توقعها خبراء الأرصاد الجوية على أماكن إقامتهم تحت الخيَم والمساكن الموقتة. 

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب أفغانستان وطاجيكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في بانكوك إلى 37

وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، بدأت العائلات في شراء أوانٍ فخارية ونباتات يضعها السكان عادة في منازلهم للاحتفال بالعام الجديد، لكنّ أطفالا كثرا في ماندالاي لم يلعبوا كالعادة بمسدسات الماء، فيما غابت الموسيقى والرقص بأمر من السلطات.

وأعادت هزة ارتدادية بقوة 5,5 درجات، شهدتها ماندالاي اليوم الأحد واستلزمت عمليات إخلاء، التذكير بمأساة نهاية مارس. 
منذ وقوع الزلزال، ارتفعت درجات الحرارة في ماندالاي إلى 44 درجة مئوية.
تشير البيانات الرسمية إلى أن الزلزال دمر أكثر من 5200 مبنى، في حين يحتاج أكثر من مليوني شخص إلى المساعدة بسبب الزلزال، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات
مهرجان الماء
زلزال
ميانمار
آخر الأخبار
محمد بن راشد يحضر أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي
اليوم 21:47
نيوكاسل يستعرض أمام مانشستر يونايتد بـ «رباعية»
الرياضة
نيوكاسل يستعرض أمام مانشستر يونايتد بـ «رباعية»
اليوم 21:41
أوليجي نجيما يحتفل بانتخابه رئيسا للغابون
الأخبار العالمية
انتخاب أوليجي نجيما رئيسا للغابون
اليوم 21:28
القمة العالمية للعدالة والحب والسلام تختتم في دبي بإعلان ميثاق
القمة العالمية للعدالة والحب والسلام تختتم في دبي بإعلان ميثاق
اليوم 21:14
بياستري بطل «جائزة البحرين»
الرياضة
بياستري بطل «جائزة البحرين»
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©