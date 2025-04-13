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السيسي يبحث في قطر العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

تميم بن حمد أمير قطر يستقبل الرئيس المصري السيسي
13 ابريل 2025 19:37

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الدوحة في مستهل زيارة رسمية حيث كان في استقباله في المطار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ونقل موقع "بوابة الأهرام" المصري أن السيسي سيبحث مع أمير قطر "سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وتتوسط مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الرهائن والسجناء.
وقال محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن "السيسي سيلتقي أيضا خلال الزيارة بممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقصادي بين البلدين".

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تميم بن حمد
زيارة رسمية
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