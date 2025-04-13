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انتخاب أوليجي نجيما رئيسا للغابون

أوليجي نجيما يحتفل بانتخابه رئيسا للغابون
13 ابريل 2025 21:28

أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية في الغابون انتخاب بريس أوليجي نجيما رئيسا للبلاد بنسبة 90% من أصوات الناخبين. 
واصطفت أعداد كبيرة من الناخبين أمام مراكز الاقتراع في العاصمة ليبرفيل.
وأطاح الجيش في 30 أغسطس 2023 بالرئيس علي بونغو أونديمبا ونصّب أوليجي رئيسا انتقاليا.
وكان أوليجي يتصدر استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابية. 
بدأ الناخبون، البالغ عددهم نحو 920 ألفا، الإدلاء بأصواتهم ابتداء من الساعة 7,00 صباحا (6,00 ت غ). ويُنتظر إعلان النتائج النهائية الاثنين. 
وتوقع أوليجي "فوزا تاريخيا" في الانتخابات. 

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المصدر: وكالات
الغابون
الجابون
بريس أوليجي نغيما
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