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الصومال تسجيل الناخبين غداً استعداداً لانتخابات المجالس المحلية

الصومال تسجيل الناخبين غداً استعداداً لانتخابات المجالس المحلية
14 ابريل 2025 01:03

القاهرة (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الصومال، أمس، أن عملية تسجيل الناخبين ستنطلق في الـ15 من أبريل الحالي استعداداً لانتخابات المجالس المحلية المقررة في الـ30 من يونيو المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أن رئيس اللجنة عبد الكريم حسن أكد، خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للتسجيل، أن التجهيزات اللوجستية والفنية استكملت، وأن مراكز التسجيل والاقتراع أصبحت جاهزة لاستقبال الصوماليين. 
وأكد حسن أن عملية تسجيل الناخبين ستنطلق في موعدها المحدد، داعياً المواطنين للمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي. من جهته، أكد محافظ إقليم بنادر وعمدة مقديشو محمد أمير، في كلمته، التزام السلطات المحلية بدعم العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن إدارته ستقود جهود التعبئة المجتمعية لحث السكان على التسجيل والمشاركة.

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